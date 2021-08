We raden u aan kraanwater of gedemineraliseerd water te gebruiken voor uw Philips-stoomgenerator of -strijkijzer. Met gedemineraliseerd water voorkomt u dat er zich kalksteen in het strijkijzer ontwikkelt.



Gebruik geen strijkwater of geparfumeerd water in uw Philips-strijkijzer met stoomgenerator. Het gebruik hiervan kan het apparaat verontreinigen, waardoor het beschadigd raakt of niet meer werkt.