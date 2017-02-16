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  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

Niet meer leverbaar

Philips AventAvent aanpasbare oefenlepel 6+ maanden

SCF722/00

4.5
| (13) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
De aanpasbare oefenlepel van Philips Avent is speciaal ontworpen om je kindje te helpen zelf te leren eten. De lepel heeft een buigbare steel en mondstuk die je kunt aanpassen aan de greep en de ontwikkeling van je kindje.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Helpt je kindje om zelf te leren eten

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

De eerste buigbare lepel van je baby om zelf te leren eten

Aanpasbare steel en mondstuk van lepel

Volgt de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind voor vasthouden en eten

Perfect voor kleine handjes, dus ideaal om zelf te leren eten

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

13

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

2
1

16/02/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto che consiglio

Ottimo prodotto, ho iniziato lo svezzamento di mio figlio di 6 mesi con questo prodotto e mi sono trovata molto bene: funzionale, pratico e flessibile

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

21/01/2017

Italia

Italia

Buon prodotto

Valutazione più che positiva. Il cucchiaino è in lattice, il manico è più duro rispetto alla punta per una perfetta impugnatura. La particolarità è che è molto flessibile, le dimensioni sono piccole per cui il bambino non fa fatica a maneggiarlo. Per le dimensioni della punta si presta ai bimbi più piccini che iniziano lo svezzamento...per quelli più grandicelli è forse un po' troppo piccolo. Può essere lavato in lavastoviglie, ho provato e non si è danneggiato, anche il colore è rimasto lo stesso. Nel complesso quindi un buon prodotto.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

23/11/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto per iniziare lo svezzamento. Morbido e maneggevole

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF722/00 Cucchiaino evolutivo 6m + Philips Avent

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 