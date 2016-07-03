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  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

Niet meer leverbaar

Philips AventSet van twee peuterborden vanaf 6 maanden

SCF708/00

3
| (3) Reviews & awards
Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
Philips Avent-bordenset SCF708/00 voor peuters, voor de ontwikkelingsfasen van je kind
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bordenset ontworpen voor peuters

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

  • Wit

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

0% BPA

Geschikt voor de magnetron

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

3

Reviews & awards

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Deze review is gemaakt voor SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 