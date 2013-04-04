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Niet meer leverbaar
Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
Het Philips Avent-bord SCF702/00 met meerdere vakjes, voor de ontwikkelingsfasen van je kind
Wit
4.0
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Geverifieerde koper
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.