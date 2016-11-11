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  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
  • Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

Niet meer leverbaar

Philips AventKle in bord voor jonge peuters 6m+

SCF706/00

4
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier
Het kleine Philips Avent-bord SCF706/00 voor jonge peuters, voor de ontwikkelingsfasen van je kind
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Bord ontworpen voor peuters

Stimuleert eten op een leuke en leerzame manier

  • Wit

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

Ontwikkeld in samenwerking met een vooraanstaand kinderpsychologe

0% BPA

Geschikt voor de magnetron

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Geverifieerde koper

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging. 