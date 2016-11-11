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Niet meer leverbaar
Wit
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Geverifieerde koper
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Gebaseerd op een wereldwijd online tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd in 2024 onder 8.139 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kinderverzorging.