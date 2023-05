Krachtig wit licht (1000 lumen / 10W) verlicht een groot gebied

Of u nu uw werkplek wilt verlichten, een wandlamp moet vervangen of buiten licht nodig hebt, de Philips EcoPro50 is perfect voor het verlichten van grote donkere gebieden. Met 1000 lumen (10W) biedt de lamp consistent helder licht en produceert hij een superbrede lichtbundel. Als u minder licht nodig hebt en de batterij langer mee moet, kunt u overschakelen naar de 500 lumen (5W) ECO-modus.