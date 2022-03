Scherpe beelden met weinig spookeffecten

Easy 3D garandeert bijzonder scherp beeld en weinig spookeffecten voor de meest comfortabele 3D-kijkervaring. Dankzij de FPR-technologie (Film Pattern Retarder), een geavanceerde 3D-polarisator die volledig in het TV-scherm is geïntegreerd, biedt Easy 3D dezelfde sensatie als in een bioscoop.