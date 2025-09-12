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Niet meer leverbaar
4.2
van 5
706
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
JDvdk
12/09/2025
Nederland
Philips-medewerker
Geverifieerde koper
je gebruikt hem dus snoerloos.
[Employee of philipsglobal] Fijn handig apparaat die doet wat ik had verwacht was in het begin even wennen om spullen er af te halen maar is geen probleem.
Voordelen
Handig en snoerloos
Nadelen
Nog niet gevonden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/33 6-in-1, gezicht
touring
25/05/2024
Nederland
Geverifieerde koper
gemakkelijk en handzaam apparaat
Voor dit geld een perfect apparaat, we hebben ook nog een professioneel apparaat , maakt iets meer geluid , maar resultaat is het zelfde
Voordelen
handzaam en licht
Nadelen
aan en uit knop zit op een onhandige plek vind ik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Beardman2024
14/03/2024
Nederland
Topper!
Opzetstukjes aan er makkelijk op en af. Lekker veel toeren, super snel trimmer. Beter dan de vorige Philips, waar ik ruim 10 jaar van genoten heb voordat de batterij er mee ophield. Kwaliteit!
Voordelen
Kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3710/15 6-in-1, gezicht