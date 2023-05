Lange levensduur van de batterij in verschillende lichtmodi

De Philips Xperion 6000 Penlight is ontworpen voor actie. Eén keer opladen biedt voldoende accustroom voor al uw dagelijkse inspectietaken. Onze Penlight gaat tot 5,5 uur mee in de Eco-modus, 3 uur in de Boost-modus en 3,5 uur met de spotlight. De Philips Xperion 6000 Penlight is voorzien van een krachtige Li-ionbatterij en kan binnen 1,6 uur volledig worden opgeladen via USB-C, waardoor het heldere LED-licht optimaal wordt gebruikt.