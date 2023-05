Accu met lange gebruiksduur

De batterij van 5200 mAh met lange levensduur van de Philips Xperion 6000 LED-lamp voor onder de motorkap biedt u drie uur continu gebruik in de Boost-modus en tot 20 uur in de Eco-modus. Controleer wanneer de batterij moet worden opgeladen. De batterij heeft een statuslampje voor de batterij die aangeeft hoeveel batterijlevensduur er nog over is. Nooit meer zonder stroom tijdens een klus. De indicator geeft ook de resterende tijd weer tot de batterij volledig is opgeladen.