Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*