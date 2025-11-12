Ik ben vol lof over deze tandenborstel. Na een periode met tandvleesproblemen is het nu allemaal prima. Tandplak is ook verleden tijd. Een fijne stevige tandenborstel die met veel toeren poetst. Na het poetsen voelt het heel schoon aan... Fijn gevoel ook bij het tandvlees. Even wennen maar zoveel fijner dat het kleine ronde borsteltje van andere merken. Ik heb het al div. malen aan mensen doirgegeven en ook deze zijn vol lof. Deze tandenborstel wordt ook geadviseerd door de tandarts.