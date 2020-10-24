Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra — interdentale spuitkoppen
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX8431/03
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Gebruikershandleiding
EU-conformiteitsverklaring - English (US)
Alles (8)
Overige problemen (1)
Functionaliteit (1)
Kan ik mijn Sonicare AirFloss-oplader gebruiken om mijn tandenborstel op te laden?
Mijn tandvlees bloedt wanneer ik de Philips Sonicare AirFloss gebruik
Mijn vul- en oplaadstation voor Philips Sonicare vult mijn AirFloss niet volledig
Kan de batterij van mijn Philips Sonicare AirFloss worden vervangen?
Hoe weet ik welk model Philips Sonicare AirFloss ik heb?
Spuitkop Philips Sonicare AirFloss breekt/komt niet los
Mijn Philips Sonicare AirFloss maakt een fluitend geluid
Mijn Philips Sonicare AirFloss werkt minder krachtig
Mijn Philips Sonicare-tandenborstel kan niet worden ingeschakeld
Mijn Philips Sonicare AirFloss-reservoirklepje is losgekomen