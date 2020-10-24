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Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra — interdentale spuitkoppen

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Philips Sonicare AirFloss UltraAirFloss Ultra — interdentale spuitkoppen

HX8431/03

Philips Sonicare AirFloss Ultra AirFloss Ultra — interdentale spuitkoppen

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 1.4 MB
  • 24 October 2020

EU-conformiteitsverklaring - English (US)

  • PDF bestand, 946.9 kB
  • 24 October 2020

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