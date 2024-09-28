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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.
  • Wittere tanden. Zachte reiniging.

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonische, elektrische tandenborstel

HX6848/92

4.3
| (932) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Wittere tanden. Zachte reiniging.
Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Wittere tanden in slechts 1 week.

Wittere tanden. Zachte reiniging.

  • Ingebouwde poetsdruksensor

  • 1 poetsstand

  • 1 x BrushSync-functie

Wittere tanden in slechts één week

Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

De i InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na twee weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen

Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen

U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

932

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

28/09/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima tandenborstel

Helemaal naar wens. Deze elektrische tandenborstel heeft een prima functie ( mond voelt fris en schoon )en batterijduur. Deze tandenborstel is mij aanbevolen door mijn tandarts en mondhygiëniste.

Voordelen

Prima functie en batterijduur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

22/07/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goed

Doet goed zijn werk. Vergeleken met de vorige tandenborstel was deze even wennen qua sterkte/hardheid/snelheid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Sonische, elektrische tandenborstel

09/07/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Veel beter dan mijn vorige elek. borstel

Mijn gebit is perfect schoon. Het borsteltje reinigt goed en komt prima bij de lastige hoekjes. Ik ben zeer tevreden met deze elektrische tandenborstdl.

Voordelen

Reinigt uitstekend. Prettig in gebruik.

Nadelen

Helaas zijn de borsteltjes duur.

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel