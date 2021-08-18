Ik heb jaren lang Braun elect. Tandenborstel gebruikt. Omdat ik een nieuwe tandenborstel nodig had heb ik eens iets anders geprobeerd en kocht een Philips tandenborstel. Het poetsen voelt heel anders maar ik kan nu zeggen dat ik het heerlijk poetsen vind. Ik had twee Braun tandenborstels waarvan er één defect was waarvoor ik een andere wilde kopen, en dat is dus Philips geworden. De andere Braun gebruik ik nauwelijks meer. En ik wil alleen nog maar poetsen met Philips Sonicare. Het is heerlijk poetsen, ik kan het iedereen aanraden!