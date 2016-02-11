Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HTS5580/12
Niet meer leverbaar
Snelstartgids
Bepalingen en voorwaarden
Waarom zie ik het 3D-effect van mijn 3D-disc niet?
Welke softwareversie van de Philips-speler ondersteunt 3D?
Wat is DLNA?
Kan ik mijn speler verbinden met mijn TV via DLNA om HD-video's te bekijken?
Kan ik mijn Philips 3D-speler in combinatie met een TV van een ander merk gebruiken?
Kan ik mijn Philips Blu-ray-speler upgraden zodat 3D wordt ondersteund?
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Ondersteunt mijn Philips-speler 3D?
Kan ik een 3D Ready-product gebruiken met mijn huidige, non-3D-TV?
Welke mediaservers kan ik gebruiken voor de Philips-speler?
Ik kan het afspelen van mijn BD Java-disc niet hervatten.
Kan ik normale Blu-ray-discs afspelen op mijn Philips 3D-speler?
Kan de Philips Blu-ray-speler 2D omzetten in 3D?
Kan ik door bestanden van mijn speler bladeren op mijn PC?
Audio Sync menu wordt weergegeven als ik de HDMI-resolutie wijzig.
Kan de ondertiteling niet wijzigen met de afstandsbediening.
Zoekfunctie werkt niet tijdens DNLA-verbinding.
Wat is BD Live?
Blu-ray-speler geeft geen HD-resolutie weer via de Component Video-aansluiting.
Kan geen video naar mijn Philips-speler streamen met DLNA?
Firmware-upgrade uitvoeren op mijn Philips-speler via USB.
Open-source software voor mijn Philips-speler.
Ik heb geen toegang tot de functies van BD-Live op het HCS.
De mappen zijn leeg als ik de optie Browse PC op mijn HCS selecteer.
DivX-ondertiteling wordt niet weergegeven op mijn speler.
Geen beeld als mijn iPod met het Philips HCS is verbonden.
Subtitle-knop werkt niet op de afstandsbediening.
Geluid en beeld synchroniseren op mijn Philips HCS.
Geen apparaat beschikbaar in het scherm Windows Media delen voor DLNA.
Ik ben het wachtwoord van mijn Philips-apparaat vergeten.
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product