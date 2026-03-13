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8500 series Stoomgenerator met stoom onder druk

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

8500 seriesStoomgenerator met stoom onder druk

GC8560/02

8500 series Stoomgenerator met stoom onder druk

Niet meer leverbaar

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator

  • PDF bestand, 2 MB
  • 13 March 2026

Dit strijkijzer is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Dit Philips-strijksysteem zorgt niet alleen voor onafgebroken stoom onder hoge druk, maar biedt ook een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.

  • PDF bestand
  • 29 March 2026

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