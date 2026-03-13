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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC8560/02
Niet meer leverbaar
User Manual Philips 8500 series Pressurised steam generator
Dit strijkijzer is niet alleen krachtig, maar ook bijzonder handig. Dit Philips-strijksysteem zorgt niet alleen voor onafgebroken stoom onder hoge druk, maar biedt ook een groot afneembaar waterreservoir dat u overal en altijd kunt bijvullen. Strijken ging nog nooit zo snel en eenvoudig.