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        Niet meer leverbaar

        USB-flashdrive

        FM12FD170B/00

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk Plug & Play-apparaat. De kleurrijke MOTION-editie van de Philips USB-flashdrive maakt het opslaan en delen van bestanden, foto's en muziek gemakkelijk en betaalbaar.

        Bekijk alle voordelen

        Bestanden uitwisselen in een handomdraai!

        Eenvoudig te gebruiken via Plug & Play!

        • 128 GB

        • Motion-editie 2.0

        128 GB aan opslagcapaciteit voor grote gegevensbestanden

        Dankzij de opslagcapaciteit van 128 GB hebt u de mogelijkheid om grotere of meerdere bestanden via de USB-poort van uw PC of laptop uit te wisselen, te delen en op te slaan.

        Trendy USB-stick dankzij kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals kanariegeel, gelatineroze, ultravioletpaars, absintgroen, elektrisch blauw of warm oranje, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Trendy, kleurrijk ontwerp

        Kies uw eigen trendy kleur, zoals snoeproze, ultraviolet, absintgroen of elektrisch blauw, en beleef nog meer plezier aan het dagelijks opslaan en delen van uw gegevens

        Technische specificaties

        Gebruiksaanwijzing en documentatie

        Lokale reclamefolder

        • PDF bestand, 144.3 kB
        • 21 July 2026

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