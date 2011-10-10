Stijlvol op reis met uw iPad

Ga stijlvol de deur uit dankzij een imitatielederen envelophoes met zachte binnenkant. De verstevigde hoes en sluiting vormt u eenvoudig om tot een standaard voor handsfree kijkplezier. De zachte voering en de geïntegreerde houder bieden onderweg optimale bescherming voor uw iPad.