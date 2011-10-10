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Niet meer leverbaar

Hoes/standaard

DLN1732/10

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Stijlvol op reis met uw iPad

Ga stijlvol de deur uit dankzij een imitatielederen envelophoes met zachte binnenkant. De verstevigde hoes en sluiting vormt u eenvoudig om tot een standaard voor handsfree kijkplezier. De zachte voering en de geïntegreerde houder bieden onderweg optimale bescherming voor uw iPad.

Bekijk alle voordelen

met een envelophoes die als standaard werkt

Stijlvol op reis met uw iPad

  • voor de iPad

Envelophoes

De envelophoes beschermt het hele apparaat en heeft een omslag waardoor u op elk gewenst moment bij uw apparaat kunt.

Kunstleer voor een stijlvol uiterlijk en duurzaamheid

Deze hoes is gemaakt van prachtig en duurzaam kunstleer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.

De draaghoes kan afzonderlijk worden gebruikt, maar past ook in uw tas

Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 452.4 kB
  • 17 November 2023

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