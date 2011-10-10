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Niet meer leverbaar
Stijlvol op reis met uw iPad
Ga stijlvol de deur uit dankzij een imitatielederen envelophoes met zachte binnenkant. De verstevigde hoes en sluiting vormt u eenvoudig om tot een standaard voor handsfree kijkplezier. De zachte voering en de geïntegreerde houder bieden onderweg optimale bescherming voor uw iPad.
voor de iPad
De envelophoes beschermt het hele apparaat en heeft een omslag waardoor u op elk gewenst moment bij uw apparaat kunt.
Deze hoes is gemaakt van prachtig en duurzaam kunstleer, zodat uw apparaat in stijl wordt beschermd.
Draag het apparaat onderweg in een beschermhoes of gebruik deze in uw tas of rugzak voor extra bescherming.