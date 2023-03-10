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Niet meer leverbaar
85122VIS1
Veiligheid boven alles
Philips Xenon Vision vervangt één defecte lamp en heeft dezelfde kleur als de lamp die u laat zitten dankzij de nieuwe technologie voor het vervangen van enkele lampen. Daarom is dit een ideale én voordelige vervangende lamp!
Type lamp: D2S
Verpakking van 1
85 V, 35W
Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van verlichting van Philips.
De autoproducten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.
Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.
3.8
van 5
296
Reviews & awards
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Voordelen
scherp en helder licht
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Vision 12342PRB1 Meer zicht
Datum gebruik 2023-02-10
Lampetje
20/02/2017
Nederland
Echt veel licht!
Meer dan voldoende licht, verblindt niet. Daardoor fijner dan Xenon! Mijn ervaring met Xenon is dat het teveel licht geeft, zodat je buiten de lichtbundel niets meer ziet..
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 koplamp auto
Squalo
29/01/2016
Nederland
Lange levensduur
Lampjes hebben lekker lange levensduur. Ze zitten er nu meer dan 2,5 jaar (65000km) in en geven nog steeds goed licht. Nieuwe set ligt al klaar voor als er één van deze lampjes het begeeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor LongLife EcoVision 12972LLECOS2 Langere levensduur