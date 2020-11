Verbeter de projectie van de motorlampen op de weg

De X-tremeVision Moto-lampen beschikken over geavanceerde technologie in het gloeidraadontwerp en geoptimaliseerde geometrie voor uitstekende prestaties. Het heldere, witte licht wordt daar geprojecteerd waar dit het meest nodig is: op de weg voor u. Dit zal u helpen om verder te zien en snel te reageren als iemand vanaf de zijkant plotseling uw rijbaan op loopt of rijdt.