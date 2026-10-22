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CANbus adaptor LEDCANbus-LED-adapter

18954C2

Perfecte elektrische prestaties

De Philips LED-CANbus FOG is de ideale aanvulling voor LED mist- of H11-koplampen. De lamp is eenvoudig te installeren en biedt een perfecte elektrische aansluiting met uw auto, waardoor er geen problemen zijn met waarschuwingen op uw dashboard. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races.

Bekijk alle voordelen

Goed functioneren

Perfecte elektrische prestaties

  • Voor LED-HL [~H11] en LED-FOG

  • Verpakking van 2

  • Geavanceerd autosysteem

Goede prestaties voor LED-HL [~H11] en LED-FOG

Bij sommige automodellen kunnen LED-upgrades problemen opleveren. Unieke Philips CANbus-adapters voorkomen problemen met de elektronica waardoor de lampen probleemloos werken. Ze lossen problemen op met betrekking tot foutmeldingen op uw dashboard.

Eenvoudige montage

Dankzij het geavanceerde design kan de CANbus-adapter eenvoudig worden geïnstalleerd, voor goede prestaties vanaf dag één.

Optimale prestaties in alle omstandigheden

De CANbus-adapter is ontworpen voor auto's. Daarom is rekening gehouden met de uitdagende omstandigheden van dagelijks gebruik in de motorruimte.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.