Perfecte elektrische prestaties

De Philips LED-CANbus FOG is de ideale aanvulling voor LED mist- of H11-koplampen. De lamp is eenvoudig te installeren en biedt een perfecte elektrische aansluiting met uw auto, waardoor er geen problemen zijn met waarschuwingen op uw dashboard. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races. Bekijk alle voordelen