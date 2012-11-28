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12972WVUB1
Type lamp: H7
12 V, 55W
Tot 60% meer zicht
Tot 4200 K
Aantal lampen: 1
Met maximaal 4200 Kelvin zorgt het scherpe, witte licht van de Philips WhiteVision ultra-koplampen voor een duidelijke vooruitgang in de uitstraling van uw auto. De juiste keuze voor een lichte en stijlvolle rijervaring!
Philips WhiteVision ultra is ontworpen voor automobilisten die een upgrade willen met de stijl en uitstraling die doet denken aan LED-verlichting, maar die rijden in een auto met halogeenverlichting. Dankzij de nieuwe, geavanceerde coatingformule op het glas zijn WhiteVision ultra-lampen onze witste lampen voor op de weg die de reflector in de koplamp een prachtige uitstraling geven.
Geüpgradede WhiteVision ultra-koplampen zijn ECE-gecertificeerd voor helder wit licht op de weg. Bestuurders genieten van een levendige uitstraling en van een lamp die voldoet aan de regelgeving. U kunt daardoor erg ver kijken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid doordat bestuurders die vóór u rijden worden verblind.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30