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Niet meer leverbaar

WhiteVisionkoplamp auto

12972WHVSM

2.8

| (20) Reviews & awards

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

Philips WhiteVision-lampen geven de koplampen van uw auto een intense Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. WhiteVision-lampen zijn helderder en bieden 60% witter licht voor de perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Bekijk alle voordelen

Intens wit Xenon-effect

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van: 2+2

  • 12 V, 55W

  • Inclusief w5w-breedteverlichting

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Philips WhiteVision-koplampen presteren beter dan elke andere blauwe autolamp op de markt en zijn de perfecte keuze voor bestuurders die in stijl willen rijden zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met een hoge kleurtemperatuur en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de ultieme upgrade voor uw koplampen. De door Philips gepatenteerde derde generatie coating-technologie is een revolutionair meesterwerk. WhiteVision is de eerste koplamp met echt wit licht.

100% wettelijk goedgekeurd, 100% intens wit licht

WhiteVision is ECE-gecertificeerd en de eerste wettelijk goedgekeurde intens witte lamp. De lamp biedt u de ultieme zichtbaarheid zonder dat dit gevaarlijke situaties veroorzaakt als gevolg van schittering voor de auto vóór u.

De beste levensduur voor meer rijplezier

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn duurzaam. Ze bieden u een lange en betrouwbare levensduur tot 450 uur*. Dat is aanzienlijk langer dan concurrerende producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen minder vaak te vervangen en krijgt u meer waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op een standaardvoltage van 13,2 V)

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

20

Reviews & awards

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Voordelen

Better and brighter

Nadelen

You can feel it only in specific conditions

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Datum gebruik 2019-10-03

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto

Datum gebruik 2019-10-03

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

Deze review is gemaakt voor WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo

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