Verbeterd lichtcontrast voor veiliger, aangenamer rijden

Bij rijden in het donker wordt het uiterste van uw ogen gevergd. Bij weinig licht of wanneer u wordt verblind door andere voertuigen, is het vermogen om contrast tussen objecten waar te nemen, aanzienlijk verminderd. Obstakels zoals een voetganger op de weg zijn dan moeilijker waar te nemen. Dankzij de specifieke kleurtemperatuur van Philips RacingVision-koplampen (verkrijgbaar in H4 en H7) kunt u met uw ogen contrasten in de verte beter waarnemen. Hierdoor wordt u een veiligere weggebruiker. En wanneer uw grenzen zijn verruimd, wordt het rijden in het donker een interessante en plezierige ervaring.