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  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
  • Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit

Niet meer leverbaar

RacingVisionkoplamp auto

12972RVS2

2.6
| (8) Reviews & awards
Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit
Philips RacingVision-autolampen zijn de perfecte keuze voor gepassioneerde bestuurders. Dankzij tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren en wordt elke rit zowel veiliger als spannender.
Bekijk alle voordelen

Til uw auto en uw verlichting naar een hoger niveau

Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane halogeenlamp ooit

  • Type lamp: H7

  • Verpakking van 2

  • 12 V, 55W

Verder zien en sneller reageren met 150% meer helderheid

Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe sneller u kunt reageren op wat er op de weg gebeurt. Philips RacingVision-koplampen bieden u zicht met tot 150% meer helderheid. U herkent obstakels op de weg voor u eerder dan met andere, minder krachtige halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten van een veiligere en aangenamere reis.

Een van de helderste lampen voor een uitstekende lichtopbrengst

Met beter, helderder licht kunt u beter presteren op de weg. Met een geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen Philips RacingVision-koplampen een nieuwe norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn ontworpen voor optimale prestaties en uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen, gecontroleerde en aangename rijervaring.

Helderder licht voor sportieve bestuurders

Sportieve bestuurders verwachten meer prestaties van hun auto. Philips RacingVision biedt tot 150% meer helderheid op de weg en is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt offroad en op de weg.

Technische specificaties

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Recensies

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2.6

van 5

8

Reviews & awards

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Voordelen

Helder wit licht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Geverifieerde koper

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Voordelen

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Nadelen

Durée de vie limite

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen