Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
DayLightGuide
12 V
15W
Eenvoudige installatie met het slimme One Click-systeem. Installeer de beugels in een uitsparing en klik de modules eenvoudig vast. De modules zitten stevig vast en zijn bestand tegen diefstal.
Onze DayLight-verlichting blijft dag en nacht aan. Gedurende de dag maakt LED Daylight auto's zichtbaarder en eerder waarneembaar voor bestuurders van andere voertuigen of voor voetgangers. Dit zorgt voor een betere veiligheid op de weg. Het systeem dimt 's nachts automatisch.
De robuuste, hoogwaardige aluminium behuizing voorkomt corrosie en is weerbestendig: water, zout, zand en stof maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor een lange levensduur en geen onderhoudswerkzaamheden.
4.6
van 5
18
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Quiryn
26/02/2018
Nederland
mooie verlichting
Werkt gewoon zoals het moet en geeft ook zeer mooi licht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights
spetter
26/09/2013
Nederland
een prima DRL set!
Vandaag laten plaatsen,past prima,mooie lichtbundel en gebruiksgemak! echt een aanrader mvg Peter.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime Running Lights
Wert
03/02/2014
Deutschland
Einfach super zum einbauen
Super top zum einbauen einfach und unkomplizierten und super licht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht