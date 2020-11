Krachtig helder licht, precies gericht op de plek waar u het nodig hebt

De beste autolampen zijn niet degene die simpelweg het sterkste licht geven. Steeds helderdere LED-lampen voor auto's maken is niet moeilijk. Wat u met dat extra licht doet is het belangrijkst. Een ongecontroleerde heldere lichtstraal is niet ideaal voor het rijden en kan een gevaarlijke schittering creëren. De Philips LED-mistlampen met SafeBeam-technologie concentreren het licht op de plek waar u het nodig hebt. De uniforme en nauwkeurige straal is ontwikkeld naar aanleiding van de wetgevingen inzake veiligheid op de weg voor halogeenkoplampen. Met een nauwkeurigere controle van licht verbetert uw zicht waardoor u een betere en veiligere nachtrijder wordt.