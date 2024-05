Beter zicht voor veiliger en comfortabeler rijden

Verlichting is essentieel tijdens het rijden en met betere verlichting kunnen ongelukken worden voorkomen. De Xenon X-tremeVision gen2 verbetert de zichtbaarheid, zodat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt, wat uw reactietijd ten goede komt. De spectrale samenstelling van deze lamp is aangepast aan de natuurlijke kleurgevoeligheid van de ogen. Met een kleurtemperatuur van 4800 K produceert deze koplamp bovendien licht dat zacht is voor de ogen. Zo rijdt u veiliger en comfortabeler in het donker.