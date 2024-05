Ervaar een grote verandering in zichtbaarheid en rijplezier

De Philips RacingVision GT200 levert de beste prestaties in ons portfolio en biedt de superheldere zichtbaarheid van een rally-lamp in een formaat dat geschikt is voor de openbare weg. Ervaar de haarscherpe helderheid van tot wel 200% helderder licht(1). Het geoptimaliseerde lampontwerp zorgt voor een hogere verlichtingssterkte voor een beter zicht op de weg, waardoor uw rit veiliger en spannender wordt.