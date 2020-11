Weinig ruimte nodig, grote prestaties

De Philips Ultinon Pro9000 biedt u krachtige technologie in een klein maar effectief design. Het nieuwe eendelige design van de Philips Ultinon Pro9000 is ontworpen met het oog op prestaties en gebruiksgemak en biedt een snelle, probleemloze installatie. Dankzij de ingebouwde aansturing hoeft u zich geen zorgen meer te maken over beperkte ruimte in de koplampbehuizing. Dit supercompacte ontwerp is compatibel met een groot aantal automodellen.