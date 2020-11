Kleurtemperatuur tot 5800 K voor koel wit licht

Geniet van de balans van functionaliteit en prestaties. De Philips Ultinon Pro9000 heeft een kleurtemperatuur tot 5800 K, erkend door OEM's (Original Equipment Manufacturers) als de beste optie voor maximaal oogcomfort 's nachts. Hierdoor worden bestuurders minder snel moe en is het risico op vermoeide ogen verkleind. Rijden in het donker is veiliger en aangenamer.