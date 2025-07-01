Snelle, veilige en gelijkmatige verwarming in combinatie met sterilisatie zonder chemicaliën waarbij 99,9% van de bacteriën worden verwijderd².
Tijd om je kleintje te voeden? Wij maken het snel en veilig
Verwarmt gelijkmatig in slechts drie minuten
Voedingstijd? Onze technologie verwarmt rustig om hete plekken te voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid.
Ontdooi en houd warm
Ontdooi snel melk en babyvoeding, en houd tot 60 minuten warm op de juiste temperatuur.
Geschikt voor flessen en potjes met babyvoeding
Geschikt voor de meeste bekende babyflessen. En wanneer je kleintje klaar is om over te gaan op vast voedsel, kun je hem ook gebruiken voor het ontdooien en opwarmen van voedingspotjes.
Premium flessensterilisator en -droger
Steriliseer, droog en bewaar
Je bent in 40 minuten weer klaar voor de volgende voeding van je baby. De premium flessensterilisator en -droger gebruikt gefilterde luchtstralen om flessen te drogen en schakelt automatisch uit. De sterilisator is snel en hygiënisch, en doodt 99,9% van de bacteriën² voor gemoedsrust bij elke voeding.
Eenvoudig verwarmen, steriliseren en voeden
Waarom is het belangrijk om babyflessen te steriliseren?
Sterilisatie verwijdert schadelijke ziektekiemen van flessen, pompen en spenen, zodat elke voeding veilig en hygiënisch is voor je baby.
Kan ik moedermelk veilig opwarmen?
Flessenwarmers verwarmen melk rustig en gelijkmatig tot lichaamstemperatuur. Zo blijven voedingsstoffen beter behouden en wordt oververhitting voorkomen voor veilige, rustgevende voedingen.
Werkt dit apparaat ook met babyvoeding?
Je kunt de flessenwarmer ook gebruiken om potjes met babyvoeding te ontdooien of rustig op te warmen, ideaal wanneer je kleintje overgaat op vaste voeding
Schoonmaaktijd? Steriliseer met de kracht van natuurlijke stoom
Snel en handig
Steriliseer in minuten. Houd de inhoud tot 24 uur steriel als je het deksel van de elektrische sterilisator gesloten houdt.
Ruimtebesparend design
Het compacte formaat past op vrijwel elk aanrecht en biedt plaats aan maximaal 6 flessen en meer.
Thuis of onderweg
Krachtige elektrische sterilisators bieden een complete oplossing voor thuis. Sterilisators en zakken voor in de magnetron zijn altijd en overal handig.
Ondersteunt moeders vanaf dag 1 – download de Pregnancy⁺-app
Pregnancy⁺ helpt je vanaf het begin van de verzorging te plannen, onder de knie te krijgen en te delen. Met dagelijkse informatie over de zwangerschap, voeding, bewegen en weeën, en scanafbeeldingen van de baby's ontwikkeling.
¹Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
²Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
