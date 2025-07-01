Zoektermen

    Moeder die baby voedt met warme gesteriliseerde fles

    Veilige en gezonde voeding voor je kleintje

    merk aanbevolen door moeders wereldwijd¹

    Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Een eenvoudige routine bij elke voeding

    Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Flessen, voedingspotjes, melkzakken en andere babyproducten
    video banner

    Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Een eenvoudige routine bij elke voeding

    Snelle, veilige en gelijkmatige verwarming in combinatie met sterilisatie zonder chemicaliën waarbij 99,9% van de bacteriën worden verwijderd².

    Tijd om je kleintje te voeden? Wij maken het snel en veilig

    Close-up van Philips Avent-flessenwarmer in gebruik

    Verwarmt gelijkmatig in slechts drie minuten

    Voedingstijd? Onze technologie verwarmt rustig om hete plekken te voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid.

    Moeder die melktemperatuur test op haar arm

    Ontdooi en houd warm

    Ontdooi snel melk en babyvoeding, en houd tot 60 minuten warm op de juiste temperatuur.

    Vaste voeding opwarmen in Avent-flessenwarmer

    Geschikt voor flessen en potjes met babyvoeding

    Geschikt voor de meeste bekende babyflessen. En wanneer je kleintje klaar is om over te gaan op vast voedsel, kun je hem ook gebruiken voor het ontdooien en opwarmen van voedingspotjes.

    video banner

    Premium flessensterilisator en -droger

    Steriliseer, droog en bewaar

    Je bent in 40 minuten weer klaar voor de volgende voeding van je baby. De premium flessensterilisator en -droger gebruikt gefilterde luchtstralen om flessen te drogen en schakelt automatisch uit. De sterilisator is snel en hygiënisch, en doodt 99,9% van de bacteriën² voor gemoedsrust bij elke voeding.

    Eenvoudig verwarmen, steriliseren en voeden

    • Waarom is het belangrijk om babyflessen te steriliseren?

      Sterilisatie verwijdert schadelijke ziektekiemen van flessen, pompen en spenen, zodat elke voeding veilig en hygiënisch is voor je baby.

    • Kan ik moedermelk veilig opwarmen?

      Flessenwarmers verwarmen melk rustig en gelijkmatig tot lichaamstemperatuur. Zo blijven voedingsstoffen beter behouden en wordt oververhitting voorkomen voor veilige, rustgevende voedingen.

    • Werkt dit apparaat ook met babyvoeding?

      Je kunt de flessenwarmer ook gebruiken om potjes met babyvoeding te ontdooien of rustig op te warmen, ideaal wanneer je kleintje overgaat op vaste voeding

    Schoonmaaktijd? Steriliseer met de kracht van natuurlijke stoom

    Close-up van hand die flessensterilisator gebruikt

    Snel en handig

    Steriliseer in minuten. Houd de inhoud tot 24 uur steriel als je het deksel van de elektrische sterilisator gesloten houdt.

    Flessensterilisator op aanrecht

    Ruimtebesparend design

    Het compacte formaat past op vrijwel elk aanrecht en biedt plaats aan maximaal 6 flessen en meer.

    Close-up van zakken voor magnetronsterilisator

    Thuis of onderweg

    Krachtige elektrische sterilisators bieden een complete oplossing voor thuis. Sterilisators en zakken voor in de magnetron zijn altijd en overal handig.

    Persoon die de Pregnancy⁺-app op een telefoon gebruikt

    Ondersteunt moeders vanaf dag 1 – download de Pregnancy⁺-app

    Pregnancy⁺ helpt je vanaf het begin van de verzorging te plannen, onder de knie te krijgen en te delen. Met dagelijkse informatie over de zwangerschap, voeding, bewegen en weeën, en scanafbeeldingen van de baby's ontwikkeling.

    Scan de QR-code om de app te downloaden
    downloaden uit apple store downloaden uit android store

    Disclaimer

    ¹ Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
