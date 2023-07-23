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Doodt 99,9% van de bacteriën
Steriliseert in 2 minuten
Voor 4 Philips Avent-flessen
Past in de meeste magnetrons
De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.
Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.*
Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.
4.6
van 5
168
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Suffelen
23/07/2023
Nederland
Eenvoudig om te gebruiken
Ik heb zwaar copd en moet daarom dagelijks vier keer per dag vernevelen om nu om de vier dagen alles uit te koken is nogal een klus om dat ik ook aan de zuurstof zit water koken en zuurstof gaat niet samen op deze manier is het een fluitje van een cent.
Voordelen
Werkt prima
Nadelen
Niet
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
JB1225
26/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Hele fijne sterilisator
Wat een uitvinding, geen gedoe met pannen en uitkoken meer! Hij blijft ook heel erg mooi na een aantal keer gebruikt te zijn! Er passen fijn 4 flessen in en zowel andere merk flesjes kunnen hier ook gewoon in ‘wel liggend dan’ echt een aanrader!
Voordelen
Makkelijk in gebruik, blijft als nieuw
Nadelen
Eventueel handvaten zou fijn zijn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
LindaOost
24/05/2022
Nederland
Onderdeel van promotie
Perfect!
Deze Magnetronsterilisator scheelt mij zo ontzettend veel tijd, heerlijk. We hebben de eerste paar dagen alles met een pan uitgekookt, wat een werk was dat. Nu omspoelen, laagje water erin, flessen en spenen erin (in de uitsparingen dus geen gehannes met omvallende flesjes) en hup, in de magnetron. Supersnel klaar en 24 uur steriel. Wat een verademing en met de gasprijzen tegenwoordig scheelt ons dit op den duur ook een hoop geld.
Voordelen
Snel, makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica en Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen