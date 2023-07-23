Dit is een ideale steralisator, die je gemakkelijk vult en met een laagje water enkele minuten in de magnetron zet. Dankzij de inkepingen met symbooltjes weet je heel duidelijk wat waar geplaatst moet worden en staat het goed stabiel. Deksel erop klikken en gaan! De magnetron doet de rest van het werk. Wat erg fijn is, is dat die redelijk licht in gewicht is. Verder zorgt het voor veel gebruiksgemak en gaat het veel sneller dan handmatig uitkoken! De 330ml fles past er precies in, en staat net niet helemaal klem. Ideaal dus voor alle maten Avent-flessen