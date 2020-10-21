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Flessenwarmers en -sterilisatoren
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Philips Avent Magnetronstoomsterilisator
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SCF281/02
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Eco passport - English (US)
Gebruiksaanwijzing
Alles (7)
Hoe lang moet ik voorwerpen voor mijn kind blijven steriliseren?
Welke magnetroninstellingen moet ik gebruiken voor mijn Philips Avent-sterilisator?
Welke producten kan ik steriliseren met mijn Philips Avent-sterilisator?
Is de verpakking geschikt voor recycling?
Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?
Controleer de garantievoorwaarden en begin met het ruilen of repareren van het product
Reparatie of omruiling
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