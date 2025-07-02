Zoektermen

    Ouder die de Premium 2-in-1 warmer en sterilisator gebruikt
    recensies

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer

    Een eenvoudige routine bij elke voeding

    merk aanbevolen door moeders wereldwijd¹

    Maak kennis met onze Philips Avent Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Nu kan iedereen eenvoudig helpen

    We hebben het giswerk uit verwarmen en steriliseren gehaald dus elke verzorger kan eenvoudig helpen. Of je nu een doorgewinterde flessenbereider bent of voor het eerst steriliseert, vanaf nu kun je vol zelfvertrouwen aan de gang.

    Snelle, veilige opwarming en sterilisatie. Elke keer weer.

    Voedingstijd? Onze waterbadverwarming voldoet aan ziekenhuisnormen en behoudt melkeiwitten beter terwijl de slimme sensor oververhitting voorkomt. Tijd om schoon te maken? Natuurlijke stoom verwijdert 99,9% van alle ziektekiemen². Eenvoudig.

    Foto van standaard product Alternatieve productfoto Alternatieve productfoto

    Eén multifunctioneel apparaat

    Grondig, veilig en snel – van begin tot eind

    De twee meest vertrouwde technologieën in één gebruiksvriendelijk apparaat. De waterbadverwarming voldoet aan ziekenhuisnormen en verwarmt melk rustig in 3 minuten³. En stoom doodt 99,9% van de bacteriën², op een natuurlijke manier.

    Behoudt voedingsstoffen

    Geen giswerk. Geen oververhitting

    Er is geen risico op oververhitting of melkverspilling dankzij de slimme sensor. De verwarmingstijd wordt automatisch afgestemd op de begintemperatuur van de fles.

    Steriliseert meerdere voorwerpen

    Universeel compatibel

    Profiteer optimaal van elke sterilisatiecyclus door flessen, spenen en accessoires tegelijkertijd te steriliseren. Het apparaat is bovendien geschikt voor de meeste flessenmerken.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 1A

    Warme flesjes in drie minuten – met één druk op de knop*

    Tijd om te voeden? Dankzij de waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen blijft de melk vol voedingsstoffen én is alles in drie minuten klaar – handig voor jou én voor wie het even van je overneemt.*

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_5

    Dood veilig 99,9% van de bacteriën net natuurlijke stoom

    Tijd om schoon te maken? Natuurlijke stoom verwijdert 99,9% van de bacteriën en bereikt zelfs de kleinste hoekjes en kiertjes, ideaal voor het steriliseren van babyflessen, fopspenen en klein speelgoed – allemaal zonder chemicaliën.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) 3

    Gebruikt waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen

    Verwarm melk zoals verpleegkundigen dat doen in ziekenhuizen, met waterbadverwarming. In vergelijking met andere methodes behoudt deze beter de melkproteïnen, die essentieel zijn voor de opbouw van het immuunsysteem van je baby. Dankzij onze milde en snelle technologie draag je bij elke voeding bij aan een gezonde ontwikkeling.

    2 in 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) Prevents_Hotspots

    Constante melkcirculatie voorkomt hete plekken

    Onze verwarmtechnologie behoudt de eiwitten die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van je baby. Door de warmte geleidelijk en constant te laten circuleren, voorkom je te hete plekken die de melk kunnen aantasten. Hierdoor krijgt je baby keer op keer een gelijkmatig verwarmde en voedzame fles.

    2 1 Warmer and Sterilizer Feature Image (PPL) CGI_FIM_2

    Slimme sensor voorkomt oververhitting

    Wat de begintemperatuur van je melk ook is, onze slimme sensor regelt het voor je. Hij past de opwarmtijd automatisch aan door de begintemperatuur van de melk te detecteren. Geen giswerk en geen risico op oververhitting.

    Persoon die de Pregnancy⁺-app op een telefoon gebruikt

    Ondersteunt moeders vanaf dag 1 – download de Pregnancy⁺-app

    Pregnancy⁺ helpt je vanaf het begin van de verzorging te plannen, onder de knie te krijgen en te delen. Met dagelijkse informatie over de zwangerschap, voeding, bewegen en weeën, en scanafbeeldingen van de baby's ontwikkeling.

    Premium 2-in-1 warmer en sterilisator

    Een eenvoudige routine bij elke voeding

    Snelle, veilige en gelijkmatige verwarming in combinatie met sterilisatie zonder chemicaliën waarbij 99,9% van de bacteriën worden verwijderd².

    Antwoorden op uw veelgestelde vragen

    Wat is de sterilisatietemperatuur?

    Hoe lang heeft de Philips Avent-flessenwarmer nodig om melk te verwarmen?

    Welke flessen passen in de Philips Avent-flessenwarmer?

    Kan mijn flessenwarmer moedermelk of babyvoeding ontdooien?

    Hoeveel water moet ik in de Avent-flessenwarmer doen?

    Is mijn Philips Avent-product BPA- en BPS-vrij?

    Hoe ontkalk ik mijn Philips Avent-flessenwarmer?

    Disclaimer

    ¹ Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
    ² 150 ml melk op kamertemperatuur in een Avent Natural-fles van 260 ml.
    ³ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
    * 150 ml melk op kamertemperatuur in een Avent Natural-fles van 260 ml.
