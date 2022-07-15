Snelle en gelijkmatige verwarming

Wanneer het tijd is voor de volgende voeding van je baby, warm je de melk of voeding in 3 minuten op. De geleidelijke en continue verwarming voorkomt ongelijk verhitte gedeelten. De verwarmer is eenvoudig te bedienen, heeft een handige ontdooifunctie en kan ook worden gebruikt om babyvoeding op te warmen.