    • Snelle en gelijkmatige verwarming Snelle en gelijkmatige verwarming Snelle en gelijkmatige verwarming

      Philips Avent Advanced Snelle flessenwarmer

      SCF355/09

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Snelle en gelijkmatige verwarming

      Wanneer het tijd is voor de volgende voeding van je baby, warm je de melk of voeding in 3 minuten op. De geleidelijke en continue verwarming voorkomt ongelijk verhitte gedeelten. De verwarmer is eenvoudig te bedienen, heeft een handige ontdooifunctie en kan ook worden gebruikt om babyvoeding op te warmen.

      Snelle en gelijkmatige verwarming

      Warmt geleidelijk op in slechts 3 minuten

      • Verwarmt gelijkmatig, geen hete plekken
      • Verwarmt snel
      • Geleidelijke ontdooiing
      • Warmhoudfunctie
      Gemaakt uit één deel voor gemakkelijke reiniging

      Gemaakt uit één deel voor gemakkelijke reiniging

      Het design uit één stuk is gemakkelijk schoon te maken zodat je meer tijd kunt doorbrengen met je kleintje.

      Eenvoudig te bedienen met handige gids met verwarminstructies

      Eenvoudig te bedienen met handige gids met verwarminstructies

      Je hoeft alleen aan de knop te draaien om de babyflessenwarmer in te schakelen en je verwarminsteling te selecteren. De flessenwarmer wordt geleverd met een handige tabel met verwarminstructies zodat je eenvoudig kunt bepalen hoe lang het verwarmen duurt.

      Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

      Stand voor geleidelijke ontdooiing voor babyflessen

      De flessenwarmer is voorzien van een handige ontdooistand. Veiliger dan het ontdooien in de magnetron en handiger dan het gebruiken van water: je hoeft alleen de juiste stand te selecteren om bevroren melk of babyvoeding te ontdooien.

      Compatibel met Philips Avent-flessen en andere gangbare merken

      Compatibel met Philips Avent-flessen en andere gangbare merken

      De flessenwarmer is geschikt voor alle Philips Avent-flessen en bewaarflessen*. Je kunt de flessenwarmer gebruiken om (bewaar)flessen te verwarmen.

      Verwarmt snel en gelijkmatig

      Verwarmt snel en gelijkmatig

      De flessenwarmer verwarmt snel en gelijkmatig. Doordat de melk tijdens het verwarmen voortdurend circuleert, ontstaan er ook geen hete plekken.

      Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

      Verwarmt babyflessen in slechts 3 minuten

      De flessenwarmer verwarmt 150 ml melk in slechts 3 minuten*.

      Geschikt voor melk en babyvoeding

      Geschikt voor melk en babyvoeding

      Net als voor babyflessen kun je de flessenwarmer ook gebruiken om babyvoeding geleidelijk en gelijkmatig op te warmen.

      Houd de melk warm

      Houd de melk warm

      Melk of babyvoeding wordt langzaam opgewarmd en vervolgens warm gehouden op de juiste temperatuur. Zo is de melk altijd gebruiksklaar wanneer je het nodig hebt.

      Technische specificaties

      • Technische specificaties

        Energieverbruik
        275  W
        Spanning
        220 V~, 50 Hz
        Energieverbruik (uitgeschakeld)
        <0,3 W (wachttijd tot automatisch uitschakelen: <1 min.)

      • Gewicht en afmetingen

        Productafmetingen (B x H x D)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Afmetingen detailhandelpakket (b x h x d)
        175 x 185 x 160  mm

      • Land van herkomst

        Ontworpen in
        Europa
        Geproduceerd in
        China

      • Inclusief

        Flessenwarmer
        1  stk

      • Specificaties verpakking

        Verpakking op basis van papier**
        Ja

      • Voor 150 ml melk met een temperatuur van 22 °C in een Philips Natural-fles van 260 ml
      • Philips Avent-moedermelkzakken en -flessen van 60 ml kunnen niet in deze flessenwarmer worden gebruikt.
      • *Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen
