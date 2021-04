Gezonder, geen frituurlucht en makkelijk schoon

Om een hele reeks van smakelijke snacks verantwoorder klaar te kunnen maken, hoef je bij de Philips Airfryer zelf geen olie of vet meer toe te voegen, zodat je snel en makkelijk een hele reeks van smakelijke snacks verantwoorder klaar kunt maken. Dit is dankzij de unieke combinatie van snel circulerende hete lucht en een verwarmingselement. Er komt geen vervelende frituurlucht vrij en de Philips Airfryer is ook nog eens heel gemakkelijk schoon te maken. De losse onderdelen kunnen ook in de vaatwasser.