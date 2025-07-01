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Als u voor het eerst een Philips-scheerapparaat gebruikt of als u de scheerhoofden heeft vervangen, onthoud dan dat uw huid moet wennen aan de (nieuwe) scheerhoofden. Dit betekent dat uw huid een beetje geïrriteerd kan aanvoelen in het begin. Houd een aanpassingsperiode van twee tot drie weken aan met uw nieuwe Philips-scheerapparaat. U kunt ook een crème of lotion met aloë vera, een milde vochtinbrengende crème of een alcoholvrije aftershave gebruiken om de irritatie na het scheren te minimaliseren. Probeer uw huid ook de tijd te geven om te wennen en te herstellen tussen de sessies.
Hieronder vindt u een aantal tips om de beste resultaten te bereiken met uw Philips-scheerapparaat en om ongemak en irritatie te voorkomen:
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XP9407/37 , S791/06 , S591/05 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Hoe kan ik de scheerhoofden van mijn Philips-scheerapparaat verwijderen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Kan ik mijn verzorgings- of schoonheidsproduct van Philips mee op reis nemen?
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van mijn Philips-scheerapparaat