Wanneer moet ik het scheerblad van mijn ladyshave vervangen?
Afhankelijk van uw gebruiksgedrag kan de exacte levensduur van uw scheerblad variëren. Net als bij gewone mesjes wordt het scheerblad na verloop van tijd bot. Dit kan leiden tot verminderde scheerprestaties en een sterker trekkend gevoel tijdens het scheren en trimmen. U kunt het scheerblad eerder of later vervangen dan aangegeven, afhankelijk van hoe tevreden u bent met de prestaties van het scheerblad.
Goed om te weten
- Vervang het scheerblad onmiddellijk als het beschadigd is.
- De dichtheid en dikte van uw haar beïnvloeden de levensduur van het scheerblad.
- Door het scheerblad regelmatig schoon te maken en te onderhouden, verlengt u de levensduur en bent u verzekerd van optimale scheerprestaties. Maak uw Philips-ladyshave na elk gebruik schoon om haar en vuil te verwijderen.
- Berg uw ladyshave op met een kam of beschermkap om het scheerblad te beschermen tegen beschadiging.