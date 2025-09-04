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Philips-ondersteuning

Hoe krijg ik de beste resultaten met de Philips-ladyshave?

U kunt het scheerblad van uw Philips-ladyshave gebruiken om uw lichaamshaar onder de hals te trimmen en scheren. Dit omvat bijvoorbeeld uw oksels, armen, benen, of de bikinilijn (met een trimkam).

Voordat u begint

  • Controleer het scheerblad voor elk gebruik op beschadigingen en vervang het als het versleten of beschadigd is.
  • Zorg ervoor dat uw apparaat schoon is.
  • Gebruik altijd de trimkam wanneer u uw ladyshave in uw intieme zone (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen) gebruikt.
  • Gebruik uw Philips-ladyshave in bad of onder de douche, of op een schone en droge huid.
  • Scrub een paar dagen voordat u zich scheert voor optimale resultaten.


Tip: De principes die in de onderstaande video's worden gedemonstreerd, zijn van toepassing op alle ladyshave-modellen, inclusief de modellen die visueel verschillen van de getoonde modellen. 

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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