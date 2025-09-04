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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik het scheerhoofd van mijn Philips-ladyshave verwijderen en bevestigen?

Volg de onderstaande instructies om het scheerhoofd (en het scheerblad) te bevestigen en te verwijderen van uw Philips-ladyshave. De nummers komen overeen met onderstaande afbeeldingen.

  1. Om het scheerhoofd te bevestigen, drukt u het voorzichtig op het handvat tot het vastklikt.
  2. Om het scheerhoofd te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop en tilt u het scheerhoofd van het handvat.
  3. Om het scheerblad te verwijderen, trekt u het voorzichtig uit het scheerhoofd (bij sommige oudere modellen met een ladyshave heeft het scheerhoofd een schuifknop om het scheerblad te ontgrendelen).

Tip: De onderstaande video biedt aanvullende richtlijnen; uw model kan echter visueel afwijken van het model dat wordt getoond.

De 3 stappen voor het plaatsen van het scheerhoofd op een ladyshave, het verwijderen en het eruit tillen van het scheerblad.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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