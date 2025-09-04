Hoe kan ik het scheerhoofd van mijn Philips-ladyshave verwijderen en bevestigen?

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Volg de onderstaande instructies om het scheerhoofd (en het scheerblad) te bevestigen en te verwijderen van uw Philips-ladyshave. De nummers komen overeen met onderstaande afbeeldingen.
Tip: De onderstaande video biedt aanvullende richtlijnen; uw model kan echter visueel afwijken van het model dat wordt getoond.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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