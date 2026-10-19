Hoe kan ik verschillende lichaamsdelen scheren of trimmen voor de beste resultaten?

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Uw Philips-ladyshave wordt geleverd met een scheerhoofd en een trimhoofd. Bekijk de video's of lees het artikel hieronder om te zien hoe u verschillende delen van uw lichaam kunt scheren of trimmen.
Sommige modellen hebben twee snelheden. Selecteer de snelheid die het prettigst is voor het gebied dat u wilt scheren. Als u de snelheidsinstelling wilt wijzigen wanneer de ladyshave is ingeschakeld, drukt u nogmaals op de aan-uitknop.
Kijk op de doos of in de gebruikershandleiding om te zien welke hulpstukken bij uw model worden geleverd.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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