Philips-ondersteuning Hoe kan ik verschillende lichaamsdelen scheren of trimmen voor de beste resultaten?

Uw Philips-ladyshave wordt geleverd met een scheerhoofd en een trimhoofd. Bekijk de video's of lees het artikel hieronder om te zien hoe u verschillende delen van uw lichaam kunt scheren of trimmen.

Sommige modellen hebben twee snelheden. Selecteer de snelheid die het prettigst is voor het gebied dat u wilt scheren. Als u de snelheidsinstelling wilt wijzigen wanneer de ladyshave is ingeschakeld, drukt u nogmaals op de aan-uitknop.

Kijk op de doos of in de gebruikershandleiding om te zien welke hulpstukken bij uw model worden geleverd.

Uw benen scheren Om uw benen te scheren, bevestigt u het scheerhoofd op het handvat. Druk op de aan-uitknop. Plaats het scheerapparaat plat op de huid en scheer voorzichtig tegen de haargroeirichting in. Voor haar dat langer is dan 3 mm, bevestigt u de kam op het scheerhoofd. Trim het haar eerst tot een lengte van 3 mm voordat u het zonder de kam gaat scheren. Uw oksels scheren Om uw oksels te scheren, bevestigt u het scheerhoofd op het handvat. Druk op de aan-uitknop. Til uw arm op en plaats uw hand achter uw rug om de huid strak te trekken. Beweeg het scheerapparaat voorzichtig omhoog en omlaag. Voor haar dat langer is dan 3 mm, bevestigt u de kam op het scheerhoofd. Trim het haar eerst tot een lengte van 3 mm voordat u het zonder de kam gaat scheren. Uw bikinilijn scheren, trimmen en modelleren Gebruik het trimhoofd voor de bikinilijn om de bikinilijn te stylen en te modelleren. Trek de huid strak met uw vrije hand. Plaats het trimhoofd plat op de huid die u wilt trimmen. Plaats het trimhoofd loodrecht op de huid om verschillende haarstijlen in de bikinilijn te creëren. Als u het haar op een lengte van 3 mm wilt trimmen, bevestigt u de trimkam voor de bikinilijn op het trimhoofd. Gezichtshaarverwijderaar (alleen bepaalde modellen) Gebruik de gezichtshaarverwijderaar om gezichtshaar te verwijderen. Als u de gezichtshaarverwijderaar wilt inschakelen, draait u het onderste deel van de gezichtshaarverwijderaar van 'O' naar 'I'. Beweeg de gezichtshaarverwijderaar over uw gezicht en maak draaiende bewegingen. De gezichtshaarverwijderaar kan worden gebruikt op uw bovenlip, voorhoofd, kaaklijn, wangen en kin.