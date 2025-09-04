Philips-ondersteuning Kan ik mijn Philips-ladyshave in bad of onder de douche gebruiken?

Ja, uw Philips-ladyshave is waterdicht en kan veilig met water worden gebruikt. Om veiligheidsredenen kan dit scheerapparaat alleen draadloos worden gebruikt en kan het daarom niet worden ingeschakeld als de stekker in het stopcontact zit. Raadpleeg de onderstaande video voor meer informatie over draadloos gebruik.

Tip: Hoewel uw model kan afwijken van het model dat in de video wordt getoond, gelden dezelfde principes.