Philips-ondersteuning Moet ik mijn Philips-epilator of -ladyshave gebruiken op een natte of droge huid?

Epilators en ladyshaves van Philips kunnen op een natte of droge huid worden gebruikt om haar van het lichaam te verwijderen, zoals benen, armen, oksels en de bikinilijn. De onderstaande informatie geeft een overzicht van de voordelen van elke methode en geeft algemene gebruikstips.

Opmerking: Epileren is niet geschikt voor het intieme gebied (de buitenkant en binnenkant van de buitenste schaamlippen). Gebruik alleen een trimmer of scheerapparaat op dit gebied met de trimkam bevestigd.



Voordat u begint Douchebestendige apparaten zorgen voor een comfortabel resultaat, zowel onder de douche als erbuiten. Dergelijke producten zijn waterbestendig, dus ze kunnen ook worden gebruikt en afgespoeld met water.

Het is belangrijk om te controleren of de kop van het apparaat niet vuil, beschadigd of versleten is. Een defecte apparaatkop zorgt ervoor dat het apparaat minder goed werkt. Als het beschadigd is, moet het scheerblad onmiddellijk worden vervangen.

Gebruik het scheerapparaat op een schone huid. We raden u aan uw huid een dag of twee te scrubben voordat u gaat epileren of scheren. Hierdoor wordt de dode huid rond uw haarzakjes verwijderd, wordt het gemakkelijker om haar te verwijderen en wordt het risico op ingegroeide haren verminderd.

Droog gebruik We raden de meeste producten aan om ze te gebruiken in droge omstandigheden, omdat nat haar meer aan de huid blijft plakken.

Als u op zoek bent naar een gemakkelijke sessie of een sessie onderweg, probeer het dan op een droge huid. Zorg ervoor dat uw huid schoon en volledig droog is voordat u het apparaat gebruikt.

Nat gebruik Voor een comfortabel gevoel en soepele bewegingen kunt u het apparaat ook op een natte huid gebruiken. Spoel de scheerkop tijdens nat gebruik regelmatig schoon om haren te verwijderen en ervoor te zorgen dat hij soepel over uw huid blijft glijden. Zorg ervoor dat uw huid volledig nat is door water. Houd er wel rekening mee dat natte haren vaker aan de huid blijven plakken, dus de prestaties zijn mogelijk beter op een droge huid. Dep uw huid na gebruik voorzichtig droog. Algemene tips Trim langere haren voordat u gaat scheren of epileren voor optimale resultaten.

Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat het scheer- of epileerhoofd niet vuil, beschadigd of versleten is. Als het beschadigd is, moet het scheerblad onmiddellijk worden vervangen.

Reinig uw huid voordat u met de sessie begint.

We raden u aan uw huid 1 dag voor het epileren te scrubben om de dode huid rond uw haarzakjes te verwijderen en het verwijderen van haar makkelijker te maken

Probeer te voorkomen dat u te vaak over hetzelfde gebied heen gaat. Ga niet te vaak over dezelfde plek heen.

DEP uw huid droog na het verwijderen van haar in bad of onder de douche. Dit veroorzaakt minder irritatie dan wrijven.

Breng na de behandeling een (alcoholvrije) aloë vera-crème/lotion of vochtinbrengende crème aan op uw huid. Deze producten hebben verkoelende en verzachtende eigenschappen.

Epileer 's avonds zodat uw huid 's nachts tot rust kan komen en uw benen de volgende dag glad zijn.