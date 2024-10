Onze OLED- en QD OLED-garantie van drie jaar

De OLED- en QD OLED-monitoren van Philips worden geleverd met een fabrieksgarantie van drie jaar. Onder de fabrieksgarantie valt ook inbranding van het OLED- en QD OLED-scherm*. Verder hebben we voor elk OLED- en QD OLED-product enkele basisrichtlijnen voor de verzorging opgesteld. Deze vind je in de documenten "Speciale verzorging van OLED-monitoren" en "Speciale verzorging van QD OLED-monitoren" onder "Handleidingen en documentatie" op de supportpagina van het betreffende product van Philips. * Onderworpen aan de garantievoorwaarden van Philips. Of inbranding van het OLED- en QD OLED-scherm onder de garantie valt, is afhankelijk van het feit of de informatie in het modelspecifieke document "Speciale verzorging van OLED-monitoren" resp. "Speciale verzorging van QD OLED-monitoren" in acht is genomen. Alleen geldig in de EU.