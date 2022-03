Algemene voorwaarden

7.1.Herroepingsrecht



U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.Wanneer u in een bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.Wanneer u goederen heeft besteld die bestaan uit verschillende zendingen of onderdelen, dan verstrijkt de termijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.



Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u uw duidelijk geformuleerde verklaring electronisch invullen en opsturen via de link onder aan de pagina: ontbindingsformulier. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.



Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.



7.1.1.Gevolgen van de herroeping



Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.



U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Wij adviseren u de retourprocedure met onze gratis afhaalservice te volgen zoals hierna in artikel 7.2 aangegeven. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.



Wanneer u gebruik maakt van onze afhaalservice zullen wij de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. Voor overige manieren van retour zenden zullen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening komen.



U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.



7.1.2. Producten uit een bundel- aanbieding, waarbij korting of een gratis product wordt aangeboden wanneer men één of meerdere producten koopt, kunnen alleen tezamen met de gebundelde producten worden geretourneerd. Mocht u een product retourneren uit een bundel- aanbieding, zonder de gebundelde producten mee te sturen, dan behoudt Philips DA zich het recht voor om een factuur te sturen voor de niet geretourneerde producten.



7.1.3.U kunt een Product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende Product:



a) software is die Philips DA u verzegeld en ongebruikt heeft geleverd en waarvan u de verzegeling hebt verbroken of die u van de website hebt gedownload; of



b) een gepersonaliseerd en/of aangepast product is dat overeenkomstig uw specificaties is vervaardigd. U kunt geen terugbetaling voor een dienst ontvangen als u de dienst al bent gaan gebruiken.



c) een hygiënisch product is dat in een gesealde binnenverpakking is aangeleverd en waarvan u de gesealde verpakking hebt geopend.



7.1.4. Als een Product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met Philips DA, van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur op 0800 0230047. Indien u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, worden geen transportkosten voor retour in rekening gebracht.



7.2. Ga als volgt te werk als u gebruik wilt maken van de afhaalservice:



(i) Bel Philips DA op 0800 0230047 (maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 20:00 uur en zaterdag van 09:00 uur tot 18:00 uur) om de retournering te regelen. U ontvangt dan een retournummer (“RMA-nummer”, Return Material Authorisation).



(ii) Philips DA regelt vervolgens dat het Product of de Producten door de door Philips DA aangewezen vervoerder wordt/worden opgehaald. U wordt, afhankelijk van welke vervoerder dit is, gevraagd contact met de vervoerder op te nemen of, in het geval dat het om grotere artikelen gaat, wordt contact met u opgenomen om af te spreken hoe laat deze worden opgehaald.



(iii) Controleer voordat u Producten retourneert of u:

Een RMA-nummer van Philips DA hebt ontvangen (wordt op verzoek verstrekt);Alle accessoires, met het Product meegeleverde garantieverklaringen en andere meegeleverde materialen (tenzij u anders geïnformeerd bent) hebt bijgevoegd;De volledige, oorspronkelijk met het Product meegeleverde verpakking hebt gebruikt;Het retouradres en het RMA-nummer duidelijk hebt vermeld;De verpakking goed hebt verzegeld.



(iv) Door deze stappen te volgen helpt u ervoor te zorgen dat het Product of de Producten de juiste bestemming tijdig en in goede staat bereiken.





Naar boven