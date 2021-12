Een kopje kruidenthee tijdens je zwangerschap

Er zijn geen klinische proeven of bewijzen die de veiligheid van kruidenthee aantonen. De volgende soorten kruidenthee zijn echter aangemerkt om (met mate) veilig te kunnen worden gedronken tijdens de zwangerschap:

Thee van frambozenblad (deze thee wordt vanaf de 24ste week van de zwangerschap als veilig beschouwd, maar moet tot die tijd worden vermeden)

Pepermuntthee (een thee die aan het begin van de zwangerschap misselijkheid tegen kan gaan)

Paardenbloembladthee (bevat veel kalium)

Rooibosthee (bevat geen cafeïne en zit vol antioxidanten)



Sommige zorgprofessionals adviseren maximaal twee kopjes kruidenthee per dag te drinken. In het Verenigd Koninkrijk adviseert de National Health Service (NHS) om maximaal vier kopjes kruidenthee per dag te drinken.

Raadpleeg je zorgverlener of arts als je vragen hebt of als je je zorgen maakt over welke kruidenthee je veilig kunt drinken in jouw situatie. Als je extra voorzichtig wilt zijn, kun je de kruidenthee natuurlijk laten staan tot de baby er is.

Geschreven door Team Health & Parenting