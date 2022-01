Philips is met AurAir een nauwe samenwerking gestart om de luchtkwaliteit op scholen te verbeteren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid, maar ook voor de leerprestaties. CO2 is een belangrijke indicator voor de luchtkwaliteit en effectiviteit van ventilatie. De sensoren van AurAir monitoren de CO2 waardes in het klaslokaal. Zodra deze boven de norm komen wordt via Wifi automatisch de Philips luchtreiniger geactiveerd die vervolgens de lucht zuivert van allergenen, stof, vuil, bacteriën en virussen. Deze oplossing kan, zonder bijkomende kosten en/of aanpassingen, in ieder gebouw eenvoudig zelf geïnstalleerd worden.​



