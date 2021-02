Volautomatische espressomachines | Philips

Met onze volautomatische espressomachines is het makkelijker dan ooit om te genieten van aromatische koffie met de smaak en het aroma van verse koffiebonen en melk. Ga rustig zitten en wacht tot jouw volautomatische espressomachine een van de 15 verschillende koffiespecialiteiten bereidt. Afhankelijk van het model kan je kiezen uit krachtige espresso, caffè crema, koffie met melk zonder schuim, fluweelzachte en romige cappuccino of latte macchiato, plus een aantal andere warme dranken. Je kunt de verschillende instellingen ook aan jouw eigen smaak aanpassen en je kunt jouw persoonlijke koffievoorkeuren in verschillende gebruikersprofielen opslaan.