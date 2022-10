Het kan zijn dat Philips, teneinde uw verzoek te vervullen, genoodzaakt is om uw identiteit te verifiëren. We proberen ten alle tijden om in uw lokale taal antwoord te geven. Soms is dit echter niet mogelijk en zal een antwoord in het Engels gegeven worden. Philips respecteert uw privacy en gebruikt persoonsgegevens verzonden via dit formulier enkel en alleen voor het verwerken van uw verzoek en de communicatie daaromtrent. Een MyPhilips account kan potentieel ook worden gebruikt voor verschillende andere services van Philips. Wanneer u ervoor kiest om uw MyPhilips account te verwijderen, zullen we ook alle data, zoals app-data, welke gelinkt is aan uw account verwijderen. Lees alstublieft ook onze Philips Privacy Notice en de privacy notice van uw mobiele applicatie(s).